Raffaella Fico da impazzire, serie di scatti in intimo sexy: web in delirio

Fisico esplosivo in bella mostra per Raffaella Fico, che con l'ultimo shooting in intimo fa il pieno di like e commenti entusiastici. L'ex compagna di Mario Balotelli (con il quale ha anche avuto una figlia) ha fatto letteralmente impazzire i social con alcuni scatti mozzafiato che la ritraggono in intimo sexy.

Fisico perfetto e curve tutte al punto giusto, con i followers della showgirl che fanno a gara per fare i complimenti a Raffaella. C'è anche comunque qualche critica, soprattutto per l'eccessiva magrezza. Ma la stragrande maggioranza è "pazza" della bellissima napoletana, che riceve così una raffica di apprezzamenti.

