Caos trasporto pubblico, anche Selvaggia Lucarelli critica il governo. Foto shock e polemica: "A cena in sei, mi raccomando"

Il governo guidato da Giuseppe Conte "raccomanda fortemente" di limitare a sei il numero delle persone in una abitazione in occasione di una festa privata, ma il trasporto pubblico è letteralmente nel caos. L'ennesima conferma arriva da Selvaggia Lucarelli che nel suo profilo twitter pubblica una foto scattata nella stazione ferroviaria Cadorna, a Milano. Ovviamente super polemico il cinguettìo che accompagna l'immagine: "Milano, Cadorna. A cena in sei, mi raccomando".

La stazione è letteralmente piena, centinaia di utenti cercano di salire sul treno. Ma secondo l'Asstra, l'associazione delle società di trasporto pubblico, una ulteriore riduzione della capienza dei mezzi pubblici rischierebbe di portare il servizio al collasso.

