Le Iene, Mirko Scarcella: stasera in tv lunedì 12 ottobre 2020 arrivano fino a Trump per lo speciale. Vacchi vuota il sacco: video con le anticipazioni

12 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv alle ore 21.10 su Italia1 va in onda lo Speciale Le Iene su Mirko Scarcella.. Gaston Zama fa un approfondimento sul “guru” di Instagram. Le Iene annunciano di aver cercato risposte direttamente da personaggi del calibro di Kim Kardashian, Taylor Swift e il presidente americano Donald Trump.

Gaston Zama - rivela la fonte - ha posto loro la stessa semplice, monolitica, domanda: “Do you know Mirko Scarcella?”. E c'è Gianluca Vacchi che attacca: “Ha reso possibili delle mie idee su come intrattenere la gente. Una sorta di assistenza nella materializzazione delle mie follie”. Vacchi spiega anche di essere stato lui a "salutarlo cortesemente perché mi sono reso conto che aveva una attitudine e una modalità comportamentale che con me non aveva niente a che vedere”. Ecco qui sotto l'anteprima col servizio di questa sera sulla rete Mediaset.

Clicca qui e guarda il video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.