Non è l'Arena, il video shock di Gianluca Vacchi: "Al nanetto stacco la testa e strappo i tatuaggi". Con chi ce l'ha?

12 ottobre 2020 a

a

a

Ormai è guerra tra Gianluca Vacchi e Mirko Scarcella, definito il guru di Instagram. Finito il rapporto di lavoro tra i due, Scarcella non aveva mai voluto parlare del personaggio Vacchi. Ma l'imprenditore ha rilasciato una lunga intervista a Le Iene che andrà in onda nella puntata di oggi, lunedì 12 ottobre. Intervista in cui Vacchi attacca Scarcella. Lui allora lo ha anticipato ed ha inviato a Massimo Giletti una serie di messaggi e file che dimostrerebbero che Scarcella di Vacchi non era certo il portaborse, come lui sostiene, ma un vero e proprio manager. Scarcella ha anche fornito video particolarmente confidenziali tra lui e Vacchi. In uno, mandato in onda da La7 durante Non è l'Arena, l'imprenditore parla di un personaggio di cui non fa il nome.

Dice Vacchi: “Se mi chiedi "quanto guadagni?". Fatti i c***i tuoi e stai con la F******i. Solo che io non posso dirlo, perché io al nanetto gli stacco la testa, non sono diplomatico. Se gli rispondo, lo vado a cercare e gli vado a levare i tatuaggi dal collo”. E' immediatamente partita la caccia social al "nanetto". Il video sarebbe del 2017.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.