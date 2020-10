Elisa Isoardi, post nella notte per Raimondo Todaro: bacio e dedica romantica con video dopo Ballando con le stelle

11 ottobre 2020 a

Elisa Isoardi ha postato nella notte, sul proprio account Instagram, un video con dedica a Raimondo Todaro col quale si esibisce in coppia a Ballando con le stelle.

Subito dopo la conclusione del programma di Rai1 andato in onda sabato 10 ottobre, Elisa sul social ha pubblicato le immagini della loro esibizione in studio sulle note di Mina e si è abbandonata in un post romantico, gran parte del quale è dedicato al suo partner professionale: "Le cose più belle della vita non sono cose. Sono emozioni, sensazioni, complicità, accoglienza. E arrivano sempre inaspettate. Grazie a tutti", scrive Isoardi su Instagram. Nel video c'è il tenero bacio del maestro Todaro all'allieva sempre più brava e sensuale.

