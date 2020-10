Luna rossa da brividi, il timelapse mentre sorge tra il fumo degli incendi della California

10 ottobre 2020 a

Le immagini sono sorprendenti ed emozionanti. Sui social hanno avuto grande successo. E' l'incredibile time-lapse della Luna che sorge sul Monte Shasta, in California. Una Luna rosso vivo. A catturare le immagini è stato il fotografo professionista, noto su Instagram come IGR.555. Ha scattato proprio durante i recenti incendi in California, immortalando una Luna rossa spettacolare.

"Faccio time-lapse dal 2000 - ha spiegato a Newsflare - Quello che stiamo vedendo qui è il sorgere della luna con il fumo pesante degli incendi boschivi, ce ne sono così tanti in California ora. Tutto è sfocato, la visibilità è di circa mezzo miglio". Il video è da applausi.

