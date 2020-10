Striscia la notizia, le veline Mikaela Naeze e Shaila Gatta: il ballo hot dietro le quinte. Un minuto bollente | Video

10 ottobre 2020 a

E' uno dei programmi più visti della televisione. Un boom di ascolti appena ripartito. Parliamo di Striscia la notizia su Canale 5. Inviati per servizi che tengono incollati i telespettatori davanti al piccolo schermo. Ma non solo, ci sono anche loro e piacciono sempre di più. Parliamo delle Veline. Shaila Gatta è quella mora, mentre la bionda è Mikaela Naeze Silva che sulla pagina social del programma appaiono in un video decisamente sexy. Un dietro le quinte per il nuovo stacchetto che ha collezionato su Instagram commenti e like.

Abiti e movenze sensuali e grande apprezzamento dei fan che si godono il momento. Un minuto, tanto dura il video, bollente.

