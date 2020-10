Macaulay Culkin sensibilizza l'uso delle mascherine con la faccia del film che lo ha reso celebre

09 ottobre 2020 a

Un modo ironico per sensibilizzare i suoi follower a portare sempre il dispositivo di protezione. E' il messaggio che Macaulay Culkin ha diffuso tramite il proprio profilo Instagram. riscuotendo un grande successo (quasi 330mila like). Il famoso attore, diventato celebre con l'interpretazione da giovanissimo del film cult "Mamma ho perso l'aereo" nel 1990, indossa una maschera con la smorfia iconica della locandina del film. La bocca aperta e le mani sul viso, come dire "che guaio ho combinato".

Culkin, fresco di 40 anni, è indissolubilmente legato a quel film (e al suo sequel) che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. Una popolarità mondiale che non ha saputo reggere sino ai problemi di droghe e alcol. Testimone del processo a Michael Jackson (ha dichiarato di non essere mai stato molestato), per lui oggi il peggio sembra essere alle spalle.

