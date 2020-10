Grade Fratello Vip, bacio misterioso tra Francesco Oppini e Dayane Mello. Lui va su tutte le furie

09 ottobre 2020 a

Al Grande Fratello Vip, Fancesco Oppini perde le staffe per un bacio dichiarato ma inesistente. E' Dayane Mello, con la complicità di Adua Del Vesco, a tirare fuori la storia di ipotetiche effusioni che in realtà non ci sono mai state. Oppini le mette una davanti all'altra e affonda: "Ma cosa hai detto del bacio? Sei ubriaca?". Chiede a Dayane. Lei ride. E lui l'attacca: "Ma tu stai fuori? Ci metto un secondo per smettere di parlarti".

Le due non riescono a trattenere le risate e ammettono: "Era uno scherzo". Lui esplode: "Ma andate a fan***o". Le immagini finiscono sul profilo twitter ufficiale del GFVIP.

