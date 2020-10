Grande Fratello Vip, il bacio sulla bocca fra Dayane e Adua in cucina: il reality si fa bollente | Video

07 ottobre 2020 a

Bacio sulla bocca fra due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 e in queste ore i social si scatenano mentre l'atmosfera nella Casa più spiata d'Italia si fa rovente.

Adua Del Vesco è stata protagonista del bacio insieme all'amica, Dayane Mello, davanti agli occhi degli altri concorrenti. Un bacio che è scattato in cucina e che è stato visto dai coinquilini. L'affiatamento fra Adua e Dayane è sempre più forte e questo episodio lo dimostra.

Non si è trattato di un bacio vero, ma di una scenetta messa su dalle due amiche per scherzare. Dopo qualche minuto, infatti, Dayane e Adua scherzano e ridono. La brasiliana si preoccupa dell’eventuale gelosia del fidanzato di Adua, ma esclama: “Non è geloso, hai fatto tante telenovelas, hai baciato tante persone!”.

