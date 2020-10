Esagerata Belen Rodriguez, scatti in serie in intimo. Sguardo sexy e curve in primo piano, web in tilt

06 ottobre 2020 a

Gioco di ombre, in cui lei si riconosce in intimo sexy, mettendo in mostra curve e fisico da paura. E' sempre lei, Belen Rodriguez, la regina indiscussa dei social. La showgirl argentina ha postato alcuni scatti in serie che hanno mandato in tilt il web, non soltanto i suoi followers.

Canottiera, sguardo sexy, e poi ancora reggiseno e slip, con dècolletè in primo piano. Insomma, immagini che hanno lasciato poco spazio all'immaginazione, accompagnati dalla didascalia "B", come Belen. L'ex moglie di Stefano De Martino sembra essersi lasciata alle spalle il matrimonio con il ballerino e ora è legata all'hairstylist Antonino Spinalbese. Il quale difficilmente saprà resistere alle grazie della sua sexy partner.

