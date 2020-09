Terni, autunno caldo alle Acciaierie. Proclamato lo sciopero. Appello al Governo

01 ottobre 2020 a

A Terni i delegati di fabbrica dell’Ast hanno proclamato per venerdì due ottobre due ore di sciopero alla fine di ogni turno e altre due ore alla fine del terzo turno di sabato 4 ottobre, soltanto per la quarta squadra. “L’attuale basso livello delle relazioni e dei rapporti sindacali e industriali - avvertono i sindacati - in assenza di un immediato ed evidente cambio di passo, darà inevitabilmente il via a un autunno caldo all’insegna delle mobilitazioni e dello scontro”. Intanto è scaduto l’accordo sottoscritto al Mise nel 2014 e poi rinnovato. Intanto il coordinatore regionale della Uilm Umbria, Simone Lucchetti, esprime grande preoccupazione per la situazione e per le vicende che stanno attraversando il sito industriale ternano rispetto alla vendita e alle dinamiche che oggi stanno attraversando l'Ast. Lucchetti invita il Governo centrale a intervenire direttamente sulla vertenza Ast.

