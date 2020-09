Una giornata all'opera, cresce l'attesa a Terni. Domenica 27 settembre al teatro Secci

Sullo stesso argomento: Teatro Pavone, partiti lavori per 700 mila euro nel teatro più antico di Perugia

25 settembre 2020 a

a

a

Grande attesa a Terni per Una giornata all’opera, una domenica ricca di appuntamenti dedicati alla musica e al teatro d’opera, promossa dal Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto A. Belli in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, che si terrà il 27 settembre, al Teatro Sergio Secci di Terni. Aprirà la giornata alle 11.30, una conferenza concerto dal titolo Rigoletto: un’opera popolare?, dove interverrà il professor Enrico Girardi (nella foto sotto), critico musicale del Corriere della Sera, musicologo e docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con la partecipazione dei Cantanti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”, accompagnati al pianoforte dal maestro Luca Spinosa, che eseguiranno alcuni brani dall’opera Rigoletto. Introduce il maestro Michelangelo Zurletti, critico musicale e direttore artistico del Teatro Lirico Sperimentale.

"Il titolo della conferenza - afferma Girardi - è una domanda retorica, perché è evidente che Rigoletto sia un’opera molto popolare. Il senso di quel titolo sta nel fatto che sia proprio questa popolarità ad impedire di vedere tutti quegli elementi che già ci sono e che porteranno ad un Verdi molto meno popolare, più intellettuale e più costruito. Il corso su Rigoletto, che abbiamo fatto con i cantanti vincitori del concorso per giovani cantanti lirici Comunità Europea che si esibiranno durante la conferenza, si è incentrato proprio sull’evidenziare gli elementi che diventeranno sempre più importanti e decisivi nel corso di quella grandiosa evoluzione che ha compiuto il pensiero e il linguaggio verdiano. La scelta di eseguire dei pezzi durante la conferenza sembra il modo migliore per negare quanto detto, ma emergerà chiaramente l’allontanamento dall’idea di Opera come somma delle belle Arie". Seguirà nel pomeriggio, alle 18, Musica buffa: un’esplosione di vita, un concerto lirico vocale sempre in compagnia dei cantanti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, che si esibiranno con brani di repertorio operistico di autori vari, accompagnati al pianoforte dal maestro Luca Spinosa.

Protagonisti della giornata le voci vincitrici del 73mo e 74mo Concorso Comunità Europea per giovani cantanti lirici del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto Belli: Chiara Boccabella (soprano, tra i vincitori del concorso ed. 2020), Dyana Bovolo (mezzosoprano, ed. 2020), Silvia Alice Gianolla (mezzosoprano, ed. 2019), Zuzana Jeřábková (soprano, ed. 2019), Vittoria Magnarello (soprano, ed. 2019), Yulia Merkudinova (soprano, ed. 2019), Luca Simonetti (baritono, ed. 2019), Giorgia Teodoro (soprano, ed. 2020), Magdalena Urbanowicz (mezzosoprano, ed. 2020) e Andrea Vincenti (tenore, ed. 2020). La giornata nasce su iniziativa del Teatro Lirico Sperimentale, in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, per promuovere la musica e l’opera sul territorio.

Gli organizzatori ricordano che è necessario presentarsi in teatro muniti di mascherina almeno 30 minuti prima dell’inizio della conferenza e dello spettacolo, al fine di poter effettuare le rilevazioni previste dalle disposizioni anti Covid 19. Le attività del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto Belli sono rese possibili grazie al contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Umbria, del Comune di Spoleto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e della Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.