Terni, ragazzi aggrediti in vacanza al mare. Presentate cinque denunce

22 settembre 2020 a

a

a

Autorità giudiziaria al lavoro, per accertare come siano andate le cose dopo la notte violenta - quella fra gli scorsi 5 e 6 agosto - a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) che aveva visto coinvolti diversi ragazzi ternani dopo una serata trascorsa in discoteca. Le denunce sono state depositate e ora spetta agli inquirenti accertare i fatti ed eventualmente formulare contestazioni di natura penale. La tensione, stando alle querele, era esplosa dapprima fuori dal locale - dove il gruppetto era stato bersagliato a suon di minacce, insulti e percosse da alcuni giovani del posto - e quindi lungo le vie del centro di San Benedetto in un vero e proprio inseguimento. Diversi gli episodi violenti che avevano portato a più interventi dei carabinieri, Cinque ternani si sono rivolti agli avvocati Massimiliano Mattioli, Leonardo Capri, Antonio Barberisi e Jessica Cecchetti Galletti, del Foto di Terni, per far valere le proprie ragioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.