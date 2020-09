Terni, bambina senza mascherina. La mamma presa a schiaffi da una donna

22 settembre 2020 a

A Terni una giovane donna stava passeggiando con la propria figlia nei pressi di un centro commerciale, al quartiere Cospea, quando si è sentita redarguire da una signora. Pare che la bimba non indossasse, o indossasse in maniera non appropriata, la mascherina sul volto. La mamma, richiamata all'ordine, avrebbe replicato che avrebbe pensato lei a sistemare la mascherina e che, comunque, forse non erano cose di cui si sarebbe dovuta interessare l'altra donna. Ma quest'ultima, per tutta risposta, l'ha colpita con un ceffone al volto e poi se n'è andata. Immediata è partita la chiamata al 113 e sul posto è intervenuta una pattuglia della squadra volante della Questura che ha verbalizzato l'accaduto.

