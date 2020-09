Terni, violenza in centro. Anziano aggredito da un rapinatore

21 settembre 2020 a

Un uomo di 86 anni è stato aggredito domenica 20 settembre a Terni, in pieno centro. Un giovane l’ha avvicinato in mattinata tra largo Don Minzoni e via della Rinascita, a pochi metri dalla sede della Camera di commercio. Ha cercato di prendergli il borsello, che l’anziano teneva in mano con la cerniera ancora semiaperta. L’uomo si era appena recato a votare in un seggio elettorale e aveva riposto nel borsello la carta d’identità. Il ragazzo l’ha strattonato, ma l’uomo non ha mollato la presa. Nella colluttazione il pensionato è caduto a terra e ha battuto la testa con violenza sul selciato, proprio all’altezza dello spigolo del marciapiede, riportando ferite guaribili in un mese. Intanto sono arrivati alcuni passanti che hanno iniziato a urlare e il giovane si è dileguato a piedi. Tra i presenti c’era anche Maria Minardo, volontaria dell’Associazione nazionale carabinieri che ha prestato i primi soccorsi all’anziano in attesa dell’arrivo del 118.

