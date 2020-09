Terni, il questore fa ritirare la nota con il nome dell'agente positivo al Covid

21 settembre 2020 a

E’ stata ritirata la nota interna con cui la dirigente della polizia stradale di Terni, Luciana Giorgi, aveva divulgato le generalità di un agente della volante positivo al Covid. Un’informativa a titolo precauzionale che però si è scontrata con le rigide prescrizioni previste in materia di tutela della privacy. Il questore, Roberto Massucci, ha subito chiesto un colloquio con la comandante provinciale. “Ho compreso in pieno - afferma il questore - lo spirito con cui è stata diramata questa nota, a tutela del personale. Ma non era necessaria trattandosi di una questione di cui è già stato incaricato l’ufficio sanitario. Ho dunque invitato la dirigente a ritirare la nota, cosa che è stata fatta tempestivamente. La questione, nonostante le intenzioni positive, andava gestita diversamente”.

