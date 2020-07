Cometa Neowise, ancora foto dall'Umbria: lo scatto di Stefano Principi

21 luglio 2020 a

Ancora splendide foto della cometa Neowise scattate in Umbria. Stavolta è Stefano Principi ad aver immortalato la stella. L'ha fatto dalla campagna ternana in un raro momento in cui la serata del 20 luglio ha reso visibile l'astro, considerata l'insistente foschia. Stefano ha utilizzato un obiettivo 300 mm. La stella è stata scoperta grazie al telescopio spaziale che poi le ha dato il nome. Neowise raggiungerà il suo punto più vicino alla terra nella serata di giovedì 23 luglio. Stando alle previsioni meteo il cielo dovrebbe essere limpido e quindi potrebbe essere l'occasione per fotografarla ancora meglio. La cometa è visibile ad occhio nudo, appare come una stella un po' sfocata, ma con la coda.