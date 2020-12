Uomini e donne, Roberta Di Padua sexy su Instagram per Riccardo alla vigilia dell'incontro rivela: "Non dovevo fidarmi" | Foto

Nella puntata del 2 dicembre è previsto uno scontro in studio

02 dicembre 2020

a

a

"Aveva ragione la mia testa: non dovevo fidarmi del cuore". Questa la frase che Roberta Di Padua ha scritto su Instagram per accompagnare l'ultima foto pubblicata. La corteggiatrice di Uomini e donne, in onda su Canale5 mercoledì 2 dicembre dalle 14,45, dovrebbe aver rivisto Riccardo Guarnieri ma le cose non sarebbero andate come si sperava, visto che in studio ci sarebbe stata una forte discussione tra i due.

Intanto lei ha postato sui social una foto in cui appare davvero bellissima, con una scollatura da favola. Ma questo evidentemente (almeno per ora) non è bastato per ritornare con Riccardo. "Non è ancora iniziata è già finita", ha scritto una fan. "Anche stavolta Riccardo si è dimostrato un flop?", ha commentato un'altra. Insomma, per la coppia la strada appare comunque in salita nonostante l'attrazione.

