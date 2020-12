Elettra Lamborghini, basta twerk? Tramonto romantico da Dubai con il marito Afrojack: "Il mio bel maschione" | Foto

01 dicembre 2020 a

Elettra Lamborghini non nasconde il suo momento felice con il marito Afrojack. La cantante e dj regina del twerk ha infatti postato su Instagram una foto di coppia con il dj producer sposato pochi mesi fa.

Elettra dunque - almeno per il momento - sembra aver detto basta alle immagini ad alto tasso erotico, con le sue forme esplosive in bella evidenza. Stavolta ha voluto mostrare il suo lato più intimo, pur non rinunciando alla schiettezza. Nella didascalia ha scritto così: "Tramonto romantico col mio bel maschione, sono fortunata; buoni come lui non ne fanno più", ha affermato con sicurezza la Lamborghini. E dallo scenario di Dubai tutto sembra essere pure più facile.

