Giulia De Lellis, già archiviato Carlo Beretta? Indizi social sul ritorno di fiamma con Andrea Damante | Foto

30 novembre 2020 a

Il gossip corre sull'asse Damante-De Lellis. I due ex fidanzati infatti si sarebbero riavvicinati e incontrati probabilmente a Roma nel fine settimana. Nessun avvistamento di coppia, ma su Instagram le storie e le foto di Andrea e Giulia hanno fatto capire che entrambi hanno trascorso il week end nella capitale. Ufficialmente il dj veronese era in un noto hotel in piazza del Popolo, lei ha fatto la turista "nella sua amata Roma", come scritto e testimoniato in una foto su Instagram.

Non si hanno ulteriori informazioni ma la vicinanza tra i due non è stata interpretata come casuale dai fan della coppia. Non è un segreto tuttavia che il loro legame sia rimasto forte, anche se Giulia De Lellis sembra che ormai sia fidanzata con il rampollo milanese Carlo Beretta, ex amico tra l'altro di Andrea Damante. Vedremo se arriveranno smentite al presunto ritorno di fiamma.

