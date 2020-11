Amici 20, altro che Esa: Giulia inonda di like il professionista Sebastian. Poi si esibisce e convince pure la Celentano | Video

28 novembre 2020 a

Giulia Stabile è probabilmente il personaggio al momento più interessante di Amici 20. La ballerina - oltre alle sue qualità - sta conquistando tutti per la sua simpatia e la sua spontaneità. Nel corso della puntata in onda su Canale5 sabato 28 novembre Maria De Filippi, prima dell'esibizione di Giulia, ha mandato in onda un filmato in cui la ballerina manifesta tutta la sua passione per il professionista Sebastian, minacciando ironicamente la fidanzata di farsi da parte e mettendo decine e decine di like alle foto social del ragazzo.

Insomma, per Esa, che ha dichiarato i suoi sentimenti alla stessa Giulia, si fa davvero dura. Nella sua performance (sulle note di Sabbia) poi Giulia ha stregato il pubblico e la giuria, tanto che persino la Celentano si è lasciata andare a un complimento: "Brava, e puoi fare ancora meglio". Un commento che ha suscitato il sorriso soddisfatto dell'allieva.

