Fabrizio Corona si sposa, dopo Nina Moric nozze con Lia Del Grosso: la manager di 47 anni pubblica le fedi nuziali | Foto

Matrimonio in vista per Fabrizio Corona, che starebbe per sposare Lia Del Grosso: almeno stando alle pubblicazioni uscite lo scorso 19 novembre sul sito del Comune di Milano. I due si conoscerebbero da cinque anni: lei, classe 1973 (l'ex re dei paparazzi è del 1974), è la manager di un'agenzia di comunicazione. Per Corona si tratterebbe delle seconde nozze dopo quelle con Nina Moric dal 2001 al 2007. Lia Del Grosso è nata ad Avellino ma è residente a Verona e si è laureata all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 2003 ha fondato a Verona l'agenzia di comunicazione Ldg-consulting, con prodotti e servizi per il marketing aziendale, la formazione medico-scientifica, la promozione culturale e sportiva. Oggi è General manager e amministratrice unica presso Luxury Events Ldg, agenzia specializzata nell'organizzazione di eventi, comunicazione e talenti, che ha sedi a Verona, Milano e Montecarlo.

Intanto la donna sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post che ritrae due fedi nuziali, con la didascalia: "Quanto tempo è per sempre? A volte solo un secondo. E quanto tempo è un secondo? Quando ami, un’eternità", ha scritto. Chissà se queste nozze saranno vere o saranno l'ennesima trovata pubblicitaria di Fabrizio Corona.

