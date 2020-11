Grande Fratello Vip, Dayane Mello asfalta Elisabetta Gregoraci: "Non sa fare un ca**o, ha solo sposato un miliardario" | Video

15 novembre 2020 a

Affondo durissimo di Dayane Mello contro Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip. La top model brasiliana, durante una chiacchierata con Rosalinda Cannavò (l'ex Adua Del Vesco), si è lasciata andare nella notte ad accuse clamorose contro l'ex lady Briatore: "Non c'è niente in questa donna - ha sottolineato -. C'è la sua storia, il suo figlio, la sua carriera che non so che ca**o ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto perché ha sposato un miliardario (appunto Flavio Briatore ndr). È facile fare un percorso così".

Dayane contro Elisabetta Gregoraci

Dayane Mello poi prosegue: "È quello che penso di lei in questo momento. Non ha personalità, non mi ha dimostrato di essere diversa. Io ho fatto un cu** così nella mia vita per vedere una servita e riverita e non sa fare un ca*** nella vita?", ha attaccato ancora. Ma lo sfogo non è piaciuto a gran parte dei nottambuli social. E chissà se lunedì 16 novembre il tema sarà oggetto della puntata del reality su Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

