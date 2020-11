Pomeriggio5, la sexy Mila Suarez rivela: "Da Paolo Brosio tanti messaggi anche quando era già fidanzato" | Video

13 novembre 2020 a

a

a

Clamoroso retroscena raccontato da Mila Suarez a Pomeriggio5, durante la puntata di venerdì 13 novembre. La modella ha infatti confessato che Paolo Brosio le ha inviato tanti messaggi prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, dalla quale è stato eliminato lunedì 9 novembre.

"Sì lui era già fidanzato ma mi scriveva 'mi manchi, voglio vederti, anche quando era in ospedale'", ha spiegato Mila Suarez, che ha lasciato di sasso Barbara D'Urso. La conduttrice tra l'altro ha rivelato che Brosio sarà ospite domenica nel suo salotto insieme alla fidanzata modella di 22 anni: "Dicono che sia gelosissima, quindi ci dai una notizia choc", ha affermato Carmelita. Scintille in vista per il giornalista.

