Gf Vip, la verità di Bettarini: "Dayane Mello e Francesco Oppini? Lui si è tirato indietro solo dopo aver letto il messaggio della madre"

Stefano Bettarini torna a parlare di gossip. L'ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura è stato intervistato durante "Casa Chi" e ha parlato soprattutto dei vip rinchiusi nella casa del Grande Fratello. Tra questi c'è anche una sua ex fidanzata, la brasiliana Dayane Mello. Bettarini ha commentato in modo duro la sua (secondo lui fasulla) attrazione nei confronti del figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini: "'Ndo cojo cojo! Basta far parlare di sé. Mi sembrava che prima avesse provato a stringere rapporti con Oppini ma lui ha fatto la parte di Pierpaolo Pretelli con Elisabetta Gregoraci. Appena ha visto il messaggio della madre, si è subito tirato indietro”.

E a proposito di Pierpaolo Pretelli, Bettarini non ha parole tenere neanche nei suoi confronti. Tutto nasce dal fatto che Pretelli era un tentatore a Temptation Island Vip ai tempi in cui lo stesso Stefano aveva partecipato con l'attuale fidanzata Nicoletta Larini: "Con quel tentatore ce l’ho un pochino perché usciti dal programma, è quello che ha mandato un messaggio a Nicoletta”, ha rivelato. In realtà, il messaggio mandato da Pierpaolo a Nicoletta diceva solo “Nicol, come stai?”, ma tanto sarebbe bastato per provocare la gelosia di Bettarini. Infine l'ex marito di Simona Ventura dice la sua su Elisabetta Gregoraci, con la quale ha lavorato insieme qualche anno fa: "Ho avuto un bel rapporto con la Gregoraci, lavorativamente parlando. Abbiamo lavorato insieme per due anni a Buona Domenica. C’è un bel rapporto di simpatia. Pierpaolo aveva delle chances con lei, se non si fosse giocato male la carta del raccontare cosa gli aveva detto lei all’orecchio”. Il riferimento è alle parole che Pierpaolo ha detto a Matilde Brandi su una presunta confidenza di Elisabetta, nella quale la showgirl aveva svelato all'ex tentatore di voler fare l'amore con lui. Insomma, Bettarini ne ha per tutti.

