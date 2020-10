Gianni Sperti a Uomini e donne, il presunto coming out è virale: "Come se fossi uno che ne passa tanti" | VIDEO

14 ottobre 2020 a

“Si è permessa di dirmi ‘non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti‘, come se io fossi uno che ne passa tanti ogni cinque minuti, quindi è un’offesa molto pesante”. La frase che si è lasciato scappare Gianni Sperti durante la puntata di Uomini e donne di mercoledì 14 ottobre ha fatto letteralmente impazzire il popolo di twitter. Il ballerino ex marito di Paola Barale stava discutendo con la dama del trono over Aurora, e da lì ecco la frase "incriminata".

Sperti ha spiegato di non riuscire a tollerare alcuni atteggiamenti della dama che indagherebbe sulla sua vita privata per poi attaccarlo in trasmissione. Quel "ne passa tanti" ha immediatamente attirato l'attenzione dei social, in molti hanno ritenuto le parole del ballerino come una sorta di coming out. Gianni Sperti ha sempre protetto la propria vita privata, motivo che lo avrebbe spinto a replicare alle parole di Aurora con cui discute animatamente ormai da tempo, con la frase: "Sono single da sette anni". Giusto comunque rispettare la privacy di Sperti.

