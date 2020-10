Billie Eilish, ecco chi è la giovane cantante americana insultata sui social per la pancia: dal coro dei bambini ai 67 milioni di follower su Twitter

14 ottobre 2020 a

a

a

Billie Eilish è una giovane cantante americana. E' stata travolta dall'odio sui social dopo che Daily Mail ha pubblicato una foto in cui la 18enne passeggiava in pantaloncini a Los Angeles: gli haters l'hanno apostrafata come "grassa". Ma chi è Billie Eilish?

Nata a Los Angeles, lei e il fratello Finneas si sono subito appassionati alla musica, spinti anche dai genitori. dopo la partecipazione ad alcuni talent show all'età a otto anni si è unita al coro dei bambini di Los Angeles. Nel 2015 ha registrato il suo primo brano, scritto dal fratello, Ocean Eyes. Il brano avrà un grande successo, così come When We All Fall Asleep e Where Do We Go. Ormai Billie è una star mondiale e nei Grammy Awards 2020 centra due record: è la più giovane artista nella storia della musica e la prima donna ad aggiudicarsi le categorie album dell'anno, registrazione dell'anno, canzone dell'anno e miglior artista esordiente. Soltanto su Twitter ha 67 milioni di follower.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.