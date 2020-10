Clizia Incorvaia, nessun dubbio sul regalo per i 40 anni: "Voglio un figlio da Paolo Ciavarro"

14 ottobre 2020 a

"Voglio un figlio, se Dio me lo darà". A confidarlo è Clizia Incorvaia, attuale fidanzata di Paolo Ciavarro, figlio d'arte a sua volta di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Clizia ha compiuto 40 anni da pochi giorni e si sente più bella e più consapevole che mai. Merito proprio di Paolo: "Ti fa ridere gli occhi anche quando non ridi", come ha rivelato in un'intervista al settimanale "Chi". La modella ha conosciuto Paolo all'interno della casa del Grande Fratello Vip, otto mesi fa. Clizia ha già una figlia, Nina, nata dal matrimonio finito a pesci in faccia con Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. Ma l'idea di una famiglia allargata non la spaventa, tutt'altro. D'altronde lo stesso Paolo vuole mettere su famiglia: "Certo, lo faccio volentieri con la donna che amo". La coppia va a gonfie vele e sembra non risentire della differenza di età, anzi. "Volevo un uomo che immaginava l'amore proprio come lo immagino io", ha sempre raccontato. E con Paolo pare davvero aver fatto centro. Nella speranza che presto la famiglia si allarghi.

