Gianluca Vacchi: "Se mi chiedi quanto guadagni, fatti i c***i tuoi e sta con Ferragni. Al nanetto stacco la testa". Social Boom: "Minaccia Fedez"

13 ottobre 2020 a

a

a

Ma chi era il nanetto a cui Gianluca Vacchi voleva staccare la testa? Si trattava di Fedez, marito di Chiara Ferragni. Almeno secondo il canale youtube Social Boom che non solo ripropone il video integrale delle minacce di Vacchi, mandato in onda domenica sera da Non è l'arena a cui l'aveva girato Mirko Scarcella, ma interpreta le parole pronunciate dall'imprenditore in quel filmato e sentenzia: "Gianluca Vacchi ha minacciato Fedez".

Ma esattamente cosa aveva detto Vacchi in quel filmato mandato in onda da Massimo Giletti? "Se mi chiedi quanto guadagni, fatti i c***i tuoi e sta con Ferragni. Io al nanetto gli stacco la testa. Se gli rispondo lo vado a cercare e gli tolgo un tatuaggio dal collo". Clicca qui per vedere il video di Social Boom.

Il video shock di Gianluca Vacchi: "Al nanetto stacco la testa e strappo i tatuaggi". Con chi ce l'ha?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.