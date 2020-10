Gf Vip 5, Elisabetta Gregoraci: chi è il nuovo amore. Altro che Mr Rain, il cantante che non ti aspetti

12 ottobre 2020 a

Amore fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 5. Se ne è parlato tanto negli ultimi giorni e adesso arriva il nome del nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci o presunto tale. La showgirl di Soverato è sempre più protagonista del reality di Canale 5 che stasera, lunedì 12 ottobre 2020, vivrà una nuova puntata e il pubblico si interroga sulla sua nuova fiamma. Su liberoquotidiano.it , Roberto Alessi, ha fatto delle rivelazioni sul nome del vip.

Un cantante (non Mr. Rain come si ipotizzava in un primo momento in considerazione della citazione sulla scia dell'aereo) ma i Piero Baroni, uno dei tre tenori di Il Volo. "Barone infatti - fa notare Alessi su Libero - è uno dei componenti de Il Volo insieme a Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Classe 1993, tredici anni più giovane di Elisabetta, è originario di Naro, un paesino in provincia di Agrigento. Solo Gossip, oppure?

