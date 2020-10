Grande Fratello Vip, stasera 12 ottobre su Canale 5 emozioni e polemiche. Le anticipazioni e la sorpresa per Stefania

12 ottobre 2020 a

a

a

Grande Fratello Vip di nuovo protagonista della prima serata Mediaset, stasera in tv 12 ottobre, su Canale 5 a partire dalle ore 21.40. Come al solito il reality show condotto da Alfonso Signorini promette scintille. La produzione attraverso il suo profilo twitter ufficiale ha annunciato che stasera per Stefania Orlando è il momento di vivere una grandissima emozione. Di cosa si tratterà? Ovviamente non mancheranno le polemiche, legate anche alle nomination e ai verdetti del pubblico. Il tutto condito dai commenti di Pupo e Antonella Elia, gli opinionisti di Signorini. Intanto Grande Fratello Vip vive persino un party che i telespettatori sono chiamati a commentare.

