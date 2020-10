Grande Fratello Vip, baci e coccole tra Dayane Mello e Adua Del Vesco sotto gli occhi degli altri concorrenti | VIDEO

11 ottobre 2020 a

a

a

Coccole dentro la casa del Grande Fratello Vip. Stavolta a scaldare l'atmosfera ci hanno pensato Dayane Mello e Adua Del Vesco. La modella brasiliana si è dimostrata sin da subito molto estroversa nel manifestare i propri sentimenti e così è pure per la sua amicizia con l'attrice. Durante una conversazione in giardino, presenti anche gli altri inquilini della casa, Dayane si è lasciata andare a un bacio appassionato alla sua amica, un bacio che non ha lasciato indifferenti il resto dei concorrenti del reality. Che ci sia una nuova coppia?

Il bacio tra Dayane Mello e Adua Del Vesco

In realtà il bacio tra Dayane e Adua sembra figlio soltanto della grande amicizia che si è instaurata tra le due all'interno della casa. Dayane ha infatti già espresso il suo gradimento (non ricambiato, almeno per il momento) nei confronti di Francesco Oppini, mentre Adua ha dichiarato di essere fidanzata da tempo con un ragazzo, un rapporto sempre tenuto segreto viste le storie costruite a tavolino con Gabriel Garko e Massimiliano Morra. Vedremo gli equilibri che si svilupperanno ora durante il proseguimento del programma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.