Chiara Ferragni, mamma e sorelle: tutte in mutandine e reggiseno per una tazza di tè

Le donne della famiglia Ferragni tutte in intimo super sexy: mutandine e reggiseno. La foto spunta sul profilo instagram di Chiara Ferragni. "Trascorrere un po' di tempo con la mamma e le mie sorelle per regalarci qualcosa. Indossiamo tutti pezzi coordinati di Intimissimo", scrive Chiara.

Nello scatto posa insieme a sua madre, la scrittrice Marina Di Guardo, e alle sorelle, Francesca e Valentina. Le quattro sono davanti a tazze di tè e ovviamente più di un follower fa battute proprio su questo aspetto. Ma come al solito non mancano i like: la fotografia ne ottiene più di 700mila in sole due ore.

