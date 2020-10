Elisabetta Gregoraci, il mistero del fidanzato fuori dalla Casa del Gf Vip: Barbara d'Urso fa una rivelazione

08 ottobre 2020 a

Elisabetta Gregoraci e il fidanzato fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Si cerca di capire chi è e Barbara d'Urso nello studio di Pomeriggio 5 ci mette del suo.

La showgirl di Soverato ha detto: “Sono innamorata fuori dalla Casa”. Ad attenderla fuori ci sarebbe un fidanzato o, comunque, qualcuno che le piace. Si è parlato del cantante Mr Rain, ma Barbara D’Urso non è dell'idea “Gira voce che l’aereo l’abbia mandato un altro cantante, non Mr Rain ma un altro cantante italiano che canta in un gruppo. Ma chi è?” La conduttrice avrebbe saputo che l’uomo misterios non quello annunciato da Roberto Alessi, direttore di Novella2000. Il nome, però, rimane per ora ancora un mistero anche se il tormentone sembra solo all'inizio.

