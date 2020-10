Pomeriggio5, Elena Morali e Luigi Mario Favoloso: "Stiamo di nuovo insieme"

08 ottobre 2020 a

Elena Morali torna a Pomeriggio5 - la trasmissione del pomeriggio di Canale5 condotta da Barbara D'Urso - con Luigi Mario Favoloso dopo la nuova crisi. Alle spalle. Sembra. Il figlio di Loredana Ferentino ha ribadito che il loro è vero amore e che non è di certo una storia costruita a tavolino.

Cosi lo hanno ribadito in tv. "Stiamo di nuovo insieme" hanno raccontato anche se, la mamma di Favoloso, non è contenta della riappacificazione come ha spiegato da Barbara D'Urso, come al solito perfetta cerimoniera del ritorno di fiamma di Elena e Luigi. Sino al prossimo litigio.

