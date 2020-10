Elisa Isoardi stella di Ballando con le stelle gela Raimondo Todaro: "Sono single perché spavento gli uomini"

08 ottobre 2020 a

Elisa Isoardi e i suoi amori. Si è vociferato su uno in particolare: Raimondo Todaro col quale è in coppia a Ballando con le stelle. Elisa e Raimondo sono stati fotografati anche in atteggiamenti affettuosi. Adesso però la concorrente rivelazione del programma del sabato sera di Rai condotto da Milly Carlucci, frena e dice di essere single. A Gente, in edicola da domani, venerdì 9 ottobre, racconta: «Questa Elisa è inedita anche per me, prima che per il pubblico. Giorno dopo giorno, attraverso il ballo, prendo confidenza con il mio corpo. Ho scoperto aspetti della personalità che nemmeno sapevo di avere. Ora sono più consapevole anche della mia femminilità».

Della sua situazione sentimentale dice: «Sono single. E serena. Sono concentrata sul lavoro e non a caccia di un partner a tutti i costi. In amore non mi accontento, sono piuttosto impegnativa. Da un uomo mi aspetto onestà, verità, voglia di condivisione. Per far scoccare la scintilla serve l’istinto, ma per far crescere un amore ci vuole il cuore, la fiducia ma anche tanta testa. Senza tutto questo sto da sola», ride Elisa. Forse troppa grazia spaventa gli uomini... «Ma, forse: sarà per l’altezza e per il caratterino indipendente. Questo spaventa ancora nel 2020». E sul legame con il suo insegnante Raimondo Todaro dice: «È un ragazzo eccezionale e anche il tenero papà di una bambina, Jasmine. Tra noi c’è limpida complicità e vogliamo l’uno il bene dell’altro».

