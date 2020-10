Uomini e Donne, anticipazioni giovedì 8 ottobre 2020: Lucrezia sceglie fra Gianluca e Armando. Ecco come finisce

08 ottobre 2020 a

a

a

Nuova attesa puntata di Uomini e Donne su Canale 5, oggi giovedì 8 ottobre 2020 dalle ore 14.45 su Canale 5.

Si riparte da Gemma Galgani che dopo la decisione di Paolo di chiudere la frequentazione, ha dichiarato il proprio interesse per Biagio. ma oggi al centro dello studio di Maria De Filippi, si accomoderanno il tronista Gianluca De Matteis, il cavaliere del trono over Armando Incarnato e la corteggiatrice Lucrezia che sta frequentando Armando, ma sta anche continuando il proprio percorso come corteggiatrice di Gianluca. Il tronista annuncia di voler chiudere con lei in maniera tale che possa prendere una decisione in tranquillità. in questa sorta di triangolo amoroso.

La 33enne. tornerà in studio e annuncerà di voler chiudere il suo percorso con Gianluca e di voler continuare solo con Armando. La decisione di Lucrezia sarà quella definitiva, però? Qui si fermano le news.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.