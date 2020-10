Gf Vip 5, Pierpaolo Pretelli e Guenda Goria a letto insieme (lei in reggiseno). Gregoraci: "Mi hai rotto le pa**e". Retroscena nel video

07 ottobre 2020 a

La Casa del Grande Fratello sembrava immersa nella calma, quando nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 ottobre, sono arrivate delle urla dalla camera da letto arancione. Elisabetta

Gregoraci aveva trovato insieme nel letto, sotto le lenzuola, Pierpaolo Pretelli e Guenda Goria. La showgirl ha gridato che non ne voleva più sapere del ragazzo e della sua «amicizia speciale»: «Mi hai rotto le palle», gli ha gridato arrabbiata.

I due si sono giustificati dicendo di stare semplicemente riposando insieme, ma la ragazza era in reggiseno e il modello senza maglietta. Elisabetta ha invocato l’intervento di Maria Teresa Ruta, che è arrivata ed è rimasta senza parole.

L’attrice ha insinuato che la Gregoraci fosse gelosa, ma la lite è degenerata sempre più ed Elisabetta è stata portata in corridoio. Eppure molti inquilini non riuscivano a trattenere le risate: era tutto uno scherzo. L’idea era nata ieri, quando alla Ruta era stato fatto notare che la figlia e il velino si erano tenuti per mano a lungo. La conclusione della vicenda è arrivata dopo poco in cucina, dove Maria Teresa si era spostata per piangere: tutti i diretti interessati l’hanno abbracciata svelandole lo scherzo, e la donna è scoppiata a ridere.

