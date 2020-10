Pomeriggio5, la vita segreta di Massimiliano Morra: "Ha avuto una relazione con un farmacista sposato" | VIDEO

06 ottobre 2020 a

Rivelazioni choc su Massimiliano Morra a Pomeriggio5. L'attore, concorrente del Grande Fratello Vip, nel corso della puntata di lunedì 5 ottobre ha ammesso come la storia d'amore con Adua Del Vesco fosse finta. Nessun coming out per quanto riguarda invece la frase che la stessa Adua aveva pronunciato a Matilde Brandi e Dayane Mello sulla presunta omosessualità di Massimiliano. "Adua lo sa, ci siamo capiti. Per me non sarebbe un'offesa ma non sono gay", ha sottolineato Morra.

Martedì 5 ottobre nel consueto appuntamento con Barbara D'Urso a Pomeriggio5 altri retroscena su di lui: "Ha avuto una relazione con un farmacista sposato", ha detto l'attore Roger Garth. Guendalina Canessa ha aggiunto: "A me risulta con un produttore famoso". E poi, se la storia tra Massimiliano e Adua era finta, perché al Gf Vip sono entrati come ex fidanzati? Domande che ora iniziano ad avere risposte più precise.

