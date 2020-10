Elena Santarelli, il lunedì inizia con una intensa seduta di allenamento. Forma fisica super

05 ottobre 2020 a

La motivazione del lunedì. E' il titolo del video che Elena Santarelli pubblica sul suo profilo Instagram. La modella e showgirl esalta l'intensa attività fisica di inizio settimana. Nella prima parte delle immagini è impegnata sul tapis roulant, a passo svelto; nella seconda, invece, esegue un paio di esercizi fisici, "armata" di pattine. Nel video tagga il suo personal trainer, il romano Gianluca Ricci, che segue i suoi allenamenti e le prepara i programmi. Naturalmente come sempre accade per i suoi video, Elena colleziona like e commenti. Tra questi ultimi non mancano quelli spiritosi: "Ma le pattine possono essere utilizzate anche per pulire?".

