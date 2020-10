Perugia, 33enne morta in casa: oggi l'autopsia

03 ottobre 2020 a

a

a

Verrà eseguita stamattina l’autopsia sul cadavere della 33enne italiana trovata morta giovedì pomeriggio in un’abitazione di via Maniconi a Ponte Felcino. L’esame, eseguito dal medico legale, Laura Panata, sarà fondamentale per capire se, come si ipotizza, la giovane possa essere stata vittima di un’overdose. La 33enne è stata trovata morta nell’abitazione di un uomo. Secondo quanto emerge era tornata da poco a vivere con un tunisino in quella zona. Sull’accaduto indaga la polizia, in particolare la squadra mobile della questura di Perugia, coordinata dal pm di turno, ha ascoltato il ragazzo che era con lei e che ha chiamato i soccorsi.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.