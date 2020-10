Perugia, con lo scooter rubato lo ferma la polizia

03 ottobre 2020 a

Lo hanno fermato che era in sella a uno scooter acceso, ma senza chiavi inserite. Il particolare ha fatto subito comprendere agli agenti che c’era qualcosa di sospetto. E infatti, il 31enne tunisino a bordo del mezzo non ha saputo spiegar loro di chi fosse. Gli ha detto che gli era stato dato da un conoscente di cui non ricordava il nome. I riscontri immediatamente eseguiti dai poliziotti hanno fatto emergere ovviamente che si trattava di un mezzo sottratto al legittimo proprietario, che aveva sporto denuncia poco prima. Gli agenti della squadra volante della questura hanno quindi denunciato il 31enne, senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona e hanno restituito il mezzo al proprietario.

