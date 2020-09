Perugia, niente Luna Park: ora è ufficiale. Il sindaco Andrea Romizi: "Significative criticità per la pandemia"

29 settembre 2020 a

Adesso è ufficiale: niente Luna Park a Perugia. Il sindaco Andrea Romizi non ha concesso l'autorizzazione all'installazione dei baracconi. Il primo cittadino di Perugia ha scritto alla Commissione organizzativa: "In considerazione dell'evoluzione della pandemia in atto - si legge nel documento firmato da Romizi - sussistono significative criticità per poter consentire lo svolgimento della manifestazione (Luna Park Fiera dei Morti 2020, ndr). Si comunica pertanto che alla data odierna non vi sono i presupposti necessari ad autorizzare la manifestazione". Quindi niente baracconi. Domani 30 settembre, inoltre, è prevista la riunione del Comitato Tecnico Scientifico per prendere la decisione definitiva sull'edizione 2020 di Eurochocolate.

