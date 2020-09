Perugia, vandali gettano acido sulle auto in sosta: la denuncia dei residenti

Sabrina Busiri Vici 28 settembre 2020 a

a

a

“Ormai durano da settimane e non ne possiamo più: registriamo continuamente atti vandalici sulle auto parcheggiate nella piazza principale del nostro paese”.

Siamo a Perugia, Castel del Piano, e sono molti i residenti della frazione perugina che denunciano danni alla carrozzeria della propria vettura. Si va da sfregi con sostanze corrosive, oppure rigature alle fiancate provocate da un punteruolo, cofani imbrattati con lo spray e serrature scassate. Fatti avvenuti al centro del paese, in piazza Filippo Turati. In tutto si parla di una decina di casi segnalati. Alcuni dei residenti hanno già sporto denuncia ai carabinieri, per ora solo contro anonimi.

“Prima è accaduto alla mia auto e poi a quella di mia moglie. Due eventi a distanza di qualche settimana l’uno dall’altro. In entrambi i casi abbiamo trovato il cofano rovinato da una sostanza corrosiva gettata sopra”, racconta Carlo residente a pochi passi dal luogo dove sono avvenuti i danneggiamenti.

“Qualche giorno fa sono venuto a sapere, per caso, che noi non siamo stati le uniche vittime; sono spuntate tante altre persone”. Non solo Carlo, quindi. E c’è chi ha subito danni già tre volte sulla medesima auto. E’ il caso di un altro residente, che vuole restare anonimo: “Rigate su sportelli e cofano, acido lungo la fiancata, l’ultima volta è stata tre settimane fa, ma avevo già subito danni in altre due occasioni”, racconta. Quindi aggiunge: “Non riusciamo a capire il motivo di questi gesti, siamo sempre gli stessi a frequentare la piazza, anche se ormai il paese è diventato un porto franco abbandonato dall’amministrazione comunale. Servirebbero controlli e sistemi di video sorveglianza. Qui invece nessuno fa nulla”.

Tra le supposizioni avanzate dagli abitanti c’è quella che a colpire siano più persone nelle prime ore della mattina. “Tra le vittime ci sono anche dei pasticceri - raccontano - che arrivano in laboratorio intorno alle 3,30. La loro auto è stata colpita dopo quell’ora, quindi è presumibile che l’orario sia più o meno quello anche per gli altri”.

A nulla sono valsi i sistemi di sicurezza, telecamere e allarmi, del bar perché rilevano quanto accade in un’area troppo limitata. Così, piazza Turati rimane alla mercé di vandali. Almeno per ora.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.