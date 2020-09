Scandalo Suarez, convocati in Procura gli avvocati dei cinque indagati. Telefonini al setaccio

Alessandro Antonini 25 settembre 2020 a

a

a

A Perugia sono stati convocati in Procura alle 12.30 (oggi, 25 settembre), gli avvocati dei cinque indagati per l'esame di italiano truccato del calciatore Luis Suarez all'università per stranieri di Perugia. I pm nomineranno due consulenti per accertamenti tecnici irripetibili sui cellulari e sui supporti informatici che sono stati sequestrati il 21 settembre alle persone coinvolte nella vicenda. E' stata quindi attivata la procedura 360 del codice di procedura penale. I legali potranno nominare consulenti di parte. Il primo ad entrare in Procura è stato il professor David Brunelli (nella foto), avvocato che difende la rettrice Giuliana Grego Bolli e la docente Stefania Spina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.