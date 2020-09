Bomba d'acqua sul Perugino nella notte: allagamenti, alberi caduti, tombini in tilt

25 settembre 2020 a

Ancora una volta la pioggia ha creato problemi ed allagamenti a Perugia, in particolare in Borgo XX Giugno, mentre detriti sono caduti dalla galleria Volumnia. Nel territorio comunale di Assisi sottopassi allagati. Alberi sono caduti in diverse zone del territorio provinciale. Decine e decine gli interventi dei vigili del fuoco nella notte tra il 24 e il 25 settembre dopo che una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta sul capoluogo e in parte del territorio. Diversi, tra l'altro, i tombini che sono andati letteralmente in tilt. Ancora una volta i residenti protestano: "Non è possibile che basti un temporale, seppur violento, per creare tutti questi problemi".

