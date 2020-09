Perugia, misure interdittive per un agente immobiliare e un commercialista

23 settembre 2020 a

a

a

Nelle prime ore di oggi, mercoledì 23 settembre 2020, i militari del Ros e del Comando Provinciale dei carabinieri di Perugia hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura interdittiva emessa, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, dal Gip del Tribunale di Perugia nei confronti di un 54enne, e un 45enne, rispettivamente sospesi dalla professione di agente immobiliare, per un anno, e commercialista, per nove mesi.

Le indagini che hanno portato all’emissione del provvedimento hanno avuto origine nel giugno del 2019, per approfondire i rapporti d’affari esistenti tra l’agente immobiliare, da anni residente a Perugia ma originario della Locride, e soggetti vicini o appartenenti agli ambienti della criminalità organizzata della regione d’origine, tra cui Commisso Cosimo, arrestato nel dicembre 2019 nell’ambito di un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria perché considerato il vertice della ’ndrangheta di Siderno.

Nell’ambito investigativo, anche grazie alle attività di intercettazione, sono emersi i rapporti esistenti tra l’agente immobiliare e un commercialista locale, nominato dal Tribunale Civile di Perugia come commissario liquidatore nell’ambito di una procedura fallimentare. Secondo le indagini, S.G. interferiva sul regolare svolgimento di una gara per la vendita all’asta di un capannone del valore di circa 350 mila euro, da una parte approfittando del proprio rapporto di confidenziale vicinanza al professionista, dall’altra tentando di assoggettarne l’operato facendo leva su legami - anche in parte millantati - con personaggi «carismatici» del contesto socio-criminale della regione d’origine, asseritamente «da non scontentare».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.