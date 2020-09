Caso Suarez, l'avvocato della Juve al dirigente dell'Università: "Vi porteremo altri stranieri"

23 settembre 2020 a

"In futuro vi porteremo altri giocatori stranieri". Questa la promessa fatta al telefono dall'avvocato Maria Turco, collaboratrice dello studio legale Chiusano legato alla Juventus, al direttore generale dell'Università per Stranieri di Perugia Olivieri. La promessa, fatta al telefono, non è ancora sufficiente tuttavia secondo i pm guidati da Cantone, a classificare la circostanza come esplicita "pressione" del club e quindi né l'avvocato né i dirigenti bianconeri risultano al momento indagati. La procura di Perugia ha comunque un filone di indagine sulla corruzione contestata a uno dei dirigenti scolastici. La conversazione tra la Turco e Olivieri è stata effettuata prima dell'esame di Suarez, rivelatosi poi una farsa.

