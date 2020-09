Incidente con il parapendio a Castelluccio, interviene l'elisoccorso: 62enne ricoverato a Perugia

22 settembre 2020 a

Si è reso necessario il trasferimento all'ospedale di Perugia con l'elisoccorso Icaro per un incidente accaduto nella tarda mattinata del 22 settembre a Castelluccio. Un uomo di 62 anni, residente in Francia, è rimasto infortunato mentre stava eseguendo attività sportiva con il parapendio. In considerazione della zona impervia si è reso necessario l'intervento di soccorso Icaro partito dalla postazione di Fabriano. L'uomo è stato trasportato a Perugia in codice giallo. Sottoposto ad accertamenti diagnostici, è emerso che l'uomo ha riportato un politrauma, ma le sue condizioni non sono gravi. È ricoverato nella struttura di ortopedia del Santa Maria della Misericordia. Come detto l'uomo è residente in Francia e stava effettuando un'escursione in Valnerina.

